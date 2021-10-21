Рабочие скончались от полученных травм

В Ростехнадзоре назвали причины гибели двух рабочих на крупном заводе. Все произошло 3 августа 2021 года: выяснилось, что несчастный случай произошел из-за разгерметизации трубопровода, из-за чего насыщенный водяной пар из испарителя попал в барабан котла-утилизатора. Также оказалось, что на заводе не обеспечивалась безопасная эксплуатация трубопровода, а также, что работа котла не прекратилась, когда в трубопроводе обнаружилась течь. В свою очередь, течь появилась из-за «непрогнозируемого эрозионного износа». Вот только за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на заводе никто не следил.

- В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Предложенные комиссией мероприятия по устранению причин аварии находятся на контроле Ростехнадзора, - отметили в пресс-службе ведомства.