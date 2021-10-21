Пенсионерка из Башкирии, которую вытащили из автобуса полицейские, предстанет перед судом

Пенсионерку из Стерлитамака, которую полицейские вытащили из междугороднего автобуса из-за отсутствия справки о вакцинации, будут судить. Соответствующая информация появилась на сайте Стерлитамакского городского суда.

Как заявляет пресс-служба суда, 17 октября жительница Стерлитамака в салоне пассажирского автобуса оказала неповиновение требованиям полицейских. По словам правоохранителей, женщина категорически отказалась от их требования пройти в стационарный пост полиции для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

– Хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, вела себя неадекватно и агрессивно в отношении сотрудников полиции, пытаясь вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции, чем оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, – сообщает пресс-служба Стерлитамакского городского суда.

Судебное заседание было назначено на 20 октября текущего года. Однако его пришлось отложить на следующий день «в связи с необходимостью вызова и допроса свидетелей».