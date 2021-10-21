Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 11:08

В Уфе в пяти школах экстренно эвакуировали учеников и педагогов

На месте работают полиция и другие экстренные службы
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На месте работают экстренные службы

На месте работают экстренные службы

Сегодня утром, 21 октября, сразу в нескольких уфимских школах экстренно эвакуировали учеников и педагогов. Как оказалось, эвакуация проводилась в школах №37, 126 и 137, а также в лицее №155 и центре образования №159. На место выехали полиция, а также другие экстренные службы, которые внимательно проверили каждый кабинет и закоулок в учебных заведениях. Скорее всего, причиной массовой эвакуации стали анонимные звонки с сообщениями о подозрительных предметах. В настоящий момент информация проверяется.

Напомним, что вчера в Уфе эвакуировали сотрудников и посетителей пяти торговых центров, а на месте работали полицейские, пожарные и медики. Как выяснилось, в ТЦ также поступали анонимные сообщения о подозрительных предметах.