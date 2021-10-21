Жители села под Уфой удивились штрафам, которые выписали по непонятным им причинам

Жители Иглино с удивлением обнаружили, что оказались должны управляющей компании десятки тысяч рублей.

В редакцию «КП-Уфа» обратился один из жителей села Иглино. Мужчина объяснил, что его брат неожиданно для всей семьи оказался должником. Иглинец полагает, что приличную сумму через судебных приставов пытается взыскать управляющая компания.

- Штраф почти в 19 тысяч пришел брату, хотя он только один из собственников квартиры. Сами мы не подписывали договор с управляющей компанией, все работы выполняли сами - чистили снег и так далее. И такая ситуация не только с нашей квартирой. Соседи тоже жалуются на долги, у них штрафов на 10-20 тысяч, - говорит иглинец.

В начале 2021 года некоторые жители Иглино также жаловались на действия своей УК, не видя от нее пользу. В администрации района тогда прокомментировали, что собираемость с квитанции компании не превышает 0,001% - при этом ее работники чистят снег, засоры, стравливают воздух с труб, регулируют отопление и нанимают машины-ассенизаторы.