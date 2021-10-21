В Курултае отказались разрешать жителям Башкирии самим выбирать мэров

Сейчас в Башкирии глав городов и районов после конкурсного отбора выбирают депутаты городских и районных Советов

На очередном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты рассмотрели законопроект о введении прямых выборов мэров и городов республики. Предложение об изменении республиканского закона о местном самоуправлении внесли представители трех фракций в башкирском парламенте: КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Согласно проекту, народные избранники предлагали выбрать два варианта избрания глав районных администраций и мэров городов. В первом случае, мэра или главу могли бы выбирать путем прямого голосования, а во втором – депутаты горсоветов и райсоветов из числа своих членов сами бы избирали руководителя муниципалитета.

На законопроект представили отрицательные заключения в профильном комитете Курултая Башкирии, в правительстве республики и в прокуратуре региона. Большинством голосов депутаты башкирского парламента его отклонили. 77 депутатов проголосовали против («ЗА» отклонение законопроекта), 23 поддержали («Против» отклонения), один воздержался. Еще восемь парламентариев не голосовали вовсе.

Напомним, сейчас глав муниципалитетов выбирают на конкурсной основе: кандидаты проходят конкурс, после чего депутаты местного Совета депутатов выбирают главу района изи мэра города.