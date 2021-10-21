В 2021 году пособие на детей от 3 до 7 лет получили 82 тысячи семей из Башкирии

Сумма пособия напрямую зависит от среднедушевого дохода семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за 9 месяцев 2021 года пособие на детей от 3 до 7 лет получили 81828 семей. Общая сумма выплат на 101204 детей составила 7 268,5 млн рублей. Как уточнили в министерстве семьи, труда и социальной поддержки республики, в прошлом году пособия получили 106,7 семей, а сумма выплат составила 7 076,6 млн рублей.

Отметим, что с 1 апреля 2021 года условия получения пособия изменились. Теперь выплата напрямую зависит от того, насколько нуждается конкретная семья, сколько составляет ее среднедушевой доход. При этом базовая сумма пособия осталась прежней – 5038,5 рублей, то есть ровно половина от прожиточного минимума для детей. При этом если во время назначения пособия семья не выходит из бедности, то сумма пособия увеличивается до 7557,75 рублей (75% величины прожиточного минимума для детей) или 10 077 рублей (100% величины прожиточного минимума для детей) на каждого ребёнка от 3 до 7 лет включительно.