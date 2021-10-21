Синоптики предупредили о сильном ветре и мокром снеге в Башкирии

Лучше держаться подальше от деревьев и электроопор с налипшим мокрым снегом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии погода преподнесет неприятный сюрприз. Синоптики «Башгидрометцентра» предупреждают, Уже завтра в республике ночью ожидается мокрый снег с дождем и сильный ветер. Снег будет налипать на деревья и провода, поэтому от них во избежание несчастных случаев стоит держаться подальше. Внимательнее стоит быть и автомобилистам: на дорогах ожидаются снежные наносы и гололедица, поэтому обязательно соблюдайте скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать аварий. Также возможны небольшие заморозки от – 3 до +2 градусов.

Днем мокрый снег сменится дождями, а также немного потеплеет. Средняя температура воздуха составит +7; +12 градусов, а ветер также утихнет до умеренного.

В Уфе также вечером ожидается мокрый снег с дождем, а скорость ветра усилится до 6-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3, днем +12 градусов.