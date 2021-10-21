В Уфе скончался рентгенолог ковид-госпиталя в Зубово Ринат Кайбышев

Фото: РКИБ

В Уфе скоропостижно из-за болезни скончался врач-рентгенолог, заведующий кабинетом КТ ковид-госпиталя в Зубово Ринат Кайбышев. Об этом сообщили в Республиканской клинической инфекционной больницы, где врач проработал много лет.

- Профессионал, опытный и знающий врач, к которому обращались сотни и сотни людей за помощью, за консультацией, за советом. И для всех он находил время, всем помогал. Порядочный, скромный, интеллигентный, отзывчивый, неравнодушный человек, отличный семьянин. Люди его уважали и ценили. Скорбим… - соболезнует коллектив РКИБ.

Напомним, что на прошлой неделе скоропостижно скончалась заместитель главы уфимской администрации, начальник финансового управления Гульнара Валиева. По словам пресс-служба мэрии, смерть произошла из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Рината Кайбышева.