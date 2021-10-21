Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина стала вице-спикером Курултая Башкирии

Фото: пресс-служба Курултая Башкирии

Сегодня, 21 октября, на очередном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты большинством голосов избрали нового вице-спикера республиканского парламента. Место ушедшей в Госдуму Эльвиры Аиткуловой заняла прославленная спортсменка, чемпионка мира по шашкам, Тамара Тансыккужина. Мандат депутата она получила только в этом году – ее избрали на довыборах по одномандатному избирательному округу.

Конкуренцию Тамаре Тансыккужиной, выдвинутой от «Единой России» на пост вице-спикера оказали кандидат от КПРФ Лия Хафизова и кандидат от ЛДПР Дмитрий Иванов.

По итогам голосования депутаты избрали заместителем председателя башкирского парламента прославленную шашистку. За нее проголосовали 85 из 109 присутствующих на заседании депутатов Госсобрания-Курултая. Против кандидатуры Тамары Тансыккужиной проголосовали 16 депутатов, а еще двое воздержались и шестеро присутствующих не голосовали вовсе.

После избрания Тамары Тансыккужиной на пост вице-спикера Курултая Башкирии она заявила, отвечая на вопрос депутата Нилова, что планирует принять участие в международных соревнованиях по шашкам в составе сборной России. Но только «за счет отпускных дней».