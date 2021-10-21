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Происшествия21 октября 2021 9:13

В Башкирии молодой водитель погиб в аварии на обледенелой трассе

Выяснилось, что у 33-летнего мужчины не было водительских прав
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Смертельная авария произошла накануне днем в Учалинском районе Башкирии. Там на 4-м километре автодороги Учалы-Кирябинское 33-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением на обледенелой трассе, вылетел в кювет и перевернулся. Подоспевшие очевидцы вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали, но из-за тяжелых травм водитель все же скончался через несколько часов в реанимации.

Сейчас в причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбираются дорожные полицейские. Известно, что у погибшего не было водительских прав.

Напомним, что сегодня ночью в Зауралье выпал снег, а сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что на дорогах ожидается гололед и снежные заносы, поэтому следует позаботиться о смене летней резины на зимнюю.