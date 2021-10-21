Здравствуй, зима: Башкирию ночью накрыло первым снегом

Сибай за ночь превратился в новогоднюю открытку. Фото: соцсети

Сегодня ночью Башкирию накрыло первым снегом. Жители Зауралья - Белорецка, Сибая, Учалов и близлежайших районов делятся в соцсетях фотографиями заснеженных улиц, деревьев и газонов, припорошенных снегом, а также обледенелых дорог.

Дети радуются пушистым сугробам, взрослые вздыхают, что бабье лето кончилось. Фото: соцсети

- Ну что, с первым снегом, ребятушки? – вопрошает житель Сибая Карим С.

- Здравствуй, зима! – радуется снегу Залина К.

В Учалах снег запорошил улицы и машины. Фото: соцсети

А вот для автомобилистов снежная погода принесла лишь огорчения. Водители предупреждают о сильном гололеде и снежных заносах на автодорогах в сторону Белорецка и Магнитогорска, а также напоминают, что пора сменить летнюю резину на зимнюю.

Дорога в Белорецке сильно заледенела и покрылась снежными наносами. Фото: соцсети

В ГИБДД Башкирии также предупреждают автомобилистов об опасности гололеда. Тем более что в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится, на дорогах ожидаются гололед и снежные заносы. Поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не выходить на обгон, а по возможности вообще оставаться дома.