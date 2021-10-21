Жителей города в Башкирии возмутили венки и «алтарь» с водкой на улице

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Жители Стерлитамака возмутились тем, что на местах гибели людей собирают венки и цветы.

С необычной проблемой столкнулись жители второго по величине города в Башкирии. Своей обеспокоенностью они поделились в соцсетях.

- Хочу внести в черный список венки и цветы на местах ДТП на дорогах. Возле нашего дома произошло ДТП со смертельным исходом. На следующий день на месте ДТП перед нашими воротами, появились искусственные могильные цветы, стакан с водкой, блинчики – как на кладбище. Соболезную родным и близким, но вид устроенного на месте ДТП «мемориала» напоминает о том страшном дне, - возмущается горожанин и прикладывает фотографии с места.

Остальные жители Стерлитамака поддержали жалобу гражданина и предложили вместо венков устанавливать в местах смертельных ДТП камеры фиксации нарушений ПДД. Это, по их мнению, снизит количество аварий на дорогах.

Некоторые верующие также согласились с противниками «алтарей», сославшись на то, что в ином мире усопшим «нужна только молитва».