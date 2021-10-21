Студенческий кампус за 18 миллиардов в Уфе спроектирует шведская компания

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Кампус для студентов НОЦ в Уфе спроектирует шведская компания, имеющая опыт в подобных стройках.

О том, что подрядчик для проектирования выбран, сообщил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин во время парламентских слушаний. Чиновник объяснил, что на данную шведскую компанию Башкирии удалось выйти не сразу. По словам Сидякина, ранее эти инженеры занимались проектированием кампусов «мирового уровня».

- Будут современные материалы и оборудование, которое отвечает требованиям 2030 года, а не ХХ века , - цитирует Сидякина ТАСС.

Напомним, что изначально кампус для студентов Евразийского НОЦ в Уфе хотели в микрорайоне Дема. Однако летом 2021 года будущее местоположении комплекса за 18 миллиардов рублей решили изменить – он появится рядом с уфимским Белым домом.