Вице-спикером башкирского парламента может стать ТамараТансыккужина

Пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии назвала наиболее вероятную кандидатуру на пост заместителя председателя парламента. Согласно опубликованному сообщению, ею может стать ТамараТансыккужина.

– Тамара Тансыккужина пришла в парламент республики по результатам сентябрьских выборов и сразу же активно включилась в работу. Жители республики знают Тамару Михайловну как по выдающимся спортивным достижениям, так и по активной работе в трех составах Общественной палаты Республики Башкортостан, по интересным социальным проектам. Тамара Тансыккужина многого добилась благодаря своим личностным качествам: самодисциплине, упорству, стрессоустойчивости и отзывчивости, – прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.

Отмечается, что решение поддержать кандидатуру Тансыккужиной поддержала фракция парламентского большинства. Голосование состоится 21 сентября на пленарном заседании Курултая.