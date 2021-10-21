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Общество21 октября 2021 6:48

Вице-спикером башкирского парламента может стать ТамараТансыккужина

Большинство депутатов поддержали ее кандидатуру
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии назвала наиболее вероятную кандидатуру на пост заместителя председателя парламента. Согласно опубликованному сообщению, ею может стать ТамараТансыккужина.

– Тамара Тансыккужина пришла в парламент республики по результатам сентябрьских выборов и сразу же активно включилась в работу. Жители республики знают Тамару Михайловну как по выдающимся спортивным достижениям, так и по активной работе в трех составах Общественной палаты Республики Башкортостан, по интересным социальным проектам. Тамара Тансыккужина многого добилась благодаря своим личностным качествам: самодисциплине, упорству, стрессоустойчивости и отзывчивости, – прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.

Отмечается, что решение поддержать кандидатуру Тансыккужиной поддержала фракция парламентского большинства. Голосование состоится 21 сентября на пленарном заседании Курултая.