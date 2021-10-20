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Общество20 октября 2021 17:21

В Башкирии из-за снега и сильного ветра объявлено штормовое предупреждение

Спасатели МЧС предупредили жителей республики об ухудшении погоды
Источник:kp.ru
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В МЧС по Башкирии сегодня, 20 августа, опубликовали штормовое предупреждение. По данным спасателей, вечером и завтра днем ожидается сильный дождь с мокрым снегом, а также сильные порывы ветра до 15-20 м/с, на дорогах спрогнозировали гололедицу.

В ведомстве сообщили, что в горных районах установится снежный покров, ветер будет северо-западный, западный от 3 до 8 м/с, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем +1, +6°. На автодорогах местами гололедица, ухудшение видимости в осадках 1-2км.