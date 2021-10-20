В центре Уфы сбили насмерть переходившего дорогу пешехода

В социальных сетях появилась информация о том, что сегодня, 20 сентября, во второй половине дня на улице Авроры сбили насмерть мужчину. ДТП произошло прямо напротив Института глазных болезней.

Некоторое время пострадавший оставался жив, до приезда скорой ему оказывала помощь медик из института. Мужчина изредка подавал признаки жизни, со слов очевидцев в социальных сетях, но в результате все же погиб.

В ГИБДД по Башкирии проинформировали, что авария произошла около 17:00. За рулем сбившего мужчину автомобиля находился 24-летнйи парень из Иглинского района. Возраст погибшего не уточняется, на вид ему 45-50 лет.

– На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются., – заявили в ведомстве.