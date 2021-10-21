В Башкирии бывший налоговик отделался условным сроком за взятку в размере 1,75 млн рублей

Его планы не реализовались – мужчина был задержан с поличным оперативниками УБЭП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника налоговой. Он признан виновным в покушении на мошенничество под видом получения взятки в размере 1,75 млн рублей.

Как сообщили в следственном комитете республики, в мае 2020 года 32-летний подсудимый выявил признаки налоговых нарушений у двух коммерческих организаций в Альшеевском районе. Налоговик связался с их директором и предложил заплатить ему 1,75 млн рублей – за это он не будет проводить налоговый контроль. Коммерсант согласился, но по факту подсудимый даже не имел полномочий провернуть такую схему. Полученные деньги он собирался просто похитить.

Но его планы не реализовались – мужчина был задержан с поличным оперативниками УБЭП. Свою вину он не признал.

Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.