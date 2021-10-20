41 уголовное дело возбуждено в Башкирии по фактам подделки медсправок о вакцинации

В пресс-службе пояснили, что проводятся «контрольные закупки» и вычисляются те граждане, кто зарабатывает на продаже поддельных документов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За последнее время в Башкирии было возбуждено 41 уголовное дело в отношении тех, кто помышляет распространением поддельных справок о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили в МВД республики.

В пресс-службе пояснили, что проводятся «контрольные закупки» и вычисляются те граждане, кто зарабатывает на продаже поддельных документов.

- Правоохранителями были установлены ряд жителей республики в возрасте от 18 до 50 лет, в отношении которых проводится проверка и принимаются процессуальные решения. Мероприятия по выявлению изготовителей и сбытчиков поддельных медицинских документов продолжаются, - отметили в МВД.

Отметим, что сейчас в Башкирии без справки о наличии прививки не попадешь в ТЦ, развлекательные места, сауны, салоны красоты и т.д.