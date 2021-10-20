В Башкирии водитель получил семь лет колонии за смерть велосипедиста

ДТП произошло на автодороге Иглино-Красный Восход, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Башкирии осудили 28-летнего мужчину, который 28 марта 2021 года в Иглинском районе насмерть сбил 63-летнего пенсионера на велосипеде. ДТП произошло на автодороге Иглино-Красный Восход, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1,032 мг/л.

Как сообщили в МВД, в отношении любителя выпить за рулем было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На днях ему вынесли приговор – мужчина отправится в колонию-поселение сроком на 7 лет и 6 месяцев. Также его обяжут выплатить 900 тысяч рублей родственникам погибшего.