В Уфе закрыли один из выездов с проспекта Салавата Юлаева

Администрация города приносит извинения за предоставленные неудобства.

В столице Башкирии с сегодняшнего дня 20 октября по 7 ноября 2021 года будет закрыт выезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди в сторону Бельского моста. Об этом сообщили в мэрии Уфы.

Это связано с реконструкцией транспортной развязки. Дело в том, что этот выезд на Валиди был временным – его сделали, когда ремонтировали путепровод. Он оказался очень удобен для автомобилистов, поэтому приняли решение его оставить. Но для этого необходимо провести ряд дорожных работ.

Администрация города приносит извинения за предоставленные неудобства.