«Сухой закон» на время новогодних каникул в Башкирии сохранится: депутаты не будут его отменять

За отмену «сухого закона» выступали представители Минторговали и услуг Башкирии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Курултая отложили рассмотрение законопроекта об отмене ограничений на продажу алкоголя в новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

Константин Толкачев пояснил, что за отмену «сухого закона» выступали представители Минторговали и услуг Башкирии. Аргументировали они это тем, что жители республики, пытаясь обойти ограничения, могут нарваться на контрафактный алкоголь и отравиться.

На данный момент депутаты решили не отменять ранее принятые решения – алкоголь не будет продаваться в республике с 3 по 6 января. Законопроект нуждается в доработке, нужно качественно проанализировать статистику, возможно, к обсуждению еще вернутся до Нового года.