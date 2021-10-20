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Происшествия20 октября 2021 11:42

В Уфе эвакуировали сотрудников и посетителей пяти торговых центров

На месте работают сотрудники экстренных служб
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

В столице Башкирии сегодня, 20 октября, из пяти торговых центров, в том числе «Мир», «Галерея Арт» и «Планета», эвакуировали посетителей и персонал. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах видно, как на улице толпятся люди. Также к зданиям подтянулись сотрудники экстренных служб.

Собственный источник ГТРК «Башкортостан» сообщил журналистам, что людей эвакуировали из-за сообщений-рассылок о наличии подозрительных предметах на территории комплексов.

Обстоятельства уточняются.