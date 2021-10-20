Неспящие в Уфе: аналитики выяснили, чем занимаютcя пассажиры в ожидании рейса

В аэропорту Уфы пассажиры завершили бархатный интернет-сезон. При помощи инструментов BigData МегаФон выяснил, что в сентябре и первой половине октября абоненты находились онлайн на территории воздушной гавани дольше, чем за тот же период в туристических мае и июне. Самыми интернет-активными гостями аэропорта стали путешественники из Красноярского края и Амурской области.

Всего за первую половину осени клиенты оператора загрузили в международном аэропорту около 4 терабайт видео и фото – это почти на 40% больше показателей мая и начала июня. Закономерно, что в прошлом году, в силу ограничений, пассажиры были менее активны, на треть уступив авиатуристам 2021 года в объеме скачанного интернет-трафика.

Общались в бархатный сезон путешественники тоже охотнее, чем в начале периода отпусков–в среднем абонент МегаФона за время ожидания рейса успевал поговорить более 4 минут по телефону и загрузить объем данных, которого бы хватило на чтение книги Ильи Брижака «Будни бортпроводника» около 100раз. Больше других в зале ожидания пользовались услугой мобильного интернета гости из Красноярского края, Амурской и Липецкой областей–на одного абонента из этих регионов приходилось более 430мегабайт трафика.

За год у пассажиров аэропорта вместе с ростом потребления интернета изменились и мобильные предпочтения. Если во время прошлого отпускного периода рейтинг самых популярных интернет-ресурсов «перед взлетом» возглавлял YouTube, то в этом году видео предпочитали смотреть в соцсетях. Фаворит – Instagram, на него пришлось почти 20% всего мобильного трафика. Также в топ-3 вошел TikTok c практически 10% использованных данных.