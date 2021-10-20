В Башкирии перевернулась «Лада Гранта»: водитель погиб, его супруга пострадала

К сожалению, водитель от полученных травм скончался на месте аварии, его 52-летняя супруга была госпитализирована.

В Туймазинском районе на автодороге Туймазы-Серафимовский 19 октября ближе к полуночи произошла смертельная авария. Как рассказали в ГИБДД по РБ, 54-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением и выехал в кювет, где перевернулся.

К сожалению, водитель от полученных травм скончался на месте аварии, его 52-летняя супруга была госпитализирована. Сейчас по факту аварии начато разбирательство.

Отметим, что это второе за сутки смертельное ДТП – первое случилось на автодороге Уфа-Янаул, в ней погиб 38-летний мужчина.