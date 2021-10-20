В Башкирии на трассе столкнулись две попутные иномарки, есть погибший

По предварительным данным, один из водителей вышел на обгон и по касательной столкнулся со вторым.

В пятом часу вечера 19 октября в Благовещенском районе произошла серьезная авария с участием двух иномарок.

Как пояснили в ГИБДД республики, на 56 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись две попутные «Skoda Octavia». По предварительным данным, один из водителей вышел на обгон и по касательной столкнулся со вторым. После этого он съехал в кювет, где перевернулся. 38-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался в скорой по пути в больницу. Второй автомобилист не пострадал.

Сейчас начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.