«Салават Юлаев» остановил разогнавшийся до восьми побед «Трактор»

Фото: ХК «Трактор»
«Салават Юлаев» на чужом льду обыграл «Трактор» со счетом 6:1.
Игра в столице соседней области стала второй в «южно-уральской серии» игр «Салавата Юлаева». За два дня до этого команда Томи Ламса успешно выступила против «Магнитки».
В этом матче хоккеисты из Челябинской области вновь оказались слабее игроков «Салавата Юлаева». Первую шайбу уже на второй минуте забросил Данил Башкиров. В конце первого периода его успех закрепил капитан Григорий Панин.
Во втором игровом отрезке «Салават» отличился шайбами Павла Коледова и Сакари Маннинена.
В третьем периоде хозяева смогли отыграть один гол, но в ответ им прилетели шайбы от Николая Кулемина и Маннинена.
Таким образом, «Салават Юлаев» обыграет уже второго лидера турнирной таблицы Восточного дивизиона КХЛ подряд. Сейчас уфимский клуб находится на третье строчке с 30 очками.
Впереди «Салават Юлаев» ждет выездная игра против московского ЦСКА. После этого команда проведет две домашних встречи с «Локомотивом» и «Северсталью».