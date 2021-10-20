«Салават Юлаев» остановил разогнавшийся до восьми побед «Трактор»

Фото: ХК «Трактор»

«Салават Юлаев» на чужом льду обыграл «Трактор» со счетом 6:1.

Игра в столице соседней области стала второй в «южно-уральской серии» игр «Салавата Юлаева». За два дня до этого команда Томи Ламса успешно выступила против «Магнитки».

В этом матче хоккеисты из Челябинской области вновь оказались слабее игроков «Салавата Юлаева». Первую шайбу уже на второй минуте забросил Данил Башкиров. В конце первого периода его успех закрепил капитан Григорий Панин.

Во втором игровом отрезке «Салават» отличился шайбами Павла Коледова и Сакари Маннинена.

В третьем периоде хозяева смогли отыграть один гол, но в ответ им прилетели шайбы от Николая Кулемина и Маннинена.

Таким образом, «Салават Юлаев» обыграет уже второго лидера турнирной таблицы Восточного дивизиона КХЛ подряд. Сейчас уфимский клуб находится на третье строчке с 30 очками.

Впереди «Салават Юлаев» ждет выездная игра против московского ЦСКА. После этого команда проведет две домашних встречи с «Локомотивом» и «Северсталью».