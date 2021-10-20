В Минздраве Башкирии рассказали, каким препаратом ревакцинироваться против коронавируса

Для ревакцинации используются «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Фото: Олег ЗОЛОТО

На брифинге в Минздраве по вопросам профилактики и заболеваемости коронавирусом в Башкирии рассказали, какой вакциной можно ревакцинироваться. Многие думают, что подходит только «Спутник Лайт», однако Максим Забелин отметил, что это не единственный препарат для ревакцинации.

-Необязательно настаивать на ревакцинации «Спутником-Лайт». Он используется для пациентов, которые имеют ослабленный иммунитет, для быстрой защиты пациентов старшей возрастной группы, однако полноценная защита достигается двухкомпонентной вакциной, - прокомментировал министр здравоохранения.

Для ревакцинации используются «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Каким именно ревакцинироваться, решает лечащий врач.