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Здоровье20 октября 2021 9:22

В Минздраве Башкирии рассказали, каким препаратом ревакцинироваться против коронавируса

Его назначает лечащий врач
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Для ревакцинации используются «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Для ревакцинации используются «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Фото: Олег ЗОЛОТО

На брифинге в Минздраве по вопросам профилактики и заболеваемости коронавирусом в Башкирии рассказали, какой вакциной можно ревакцинироваться. Многие думают, что подходит только «Спутник Лайт», однако Максим Забелин отметил, что это не единственный препарат для ревакцинации.

-Необязательно настаивать на ревакцинации «Спутником-Лайт». Он используется для пациентов, которые имеют ослабленный иммунитет, для быстрой защиты пациентов старшей возрастной группы, однако полноценная защита достигается двухкомпонентной вакциной, - прокомментировал министр здравоохранения.

Для ревакцинации используются «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Каким именно ревакцинироваться, решает лечащий врач.