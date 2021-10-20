«Bionomics» – следуй за нами!

Если проблемы экологии для вас не пустой звук, а здоровье нашей планеты вас действительно волнует, добро пожаловать в команду эко-клуба «Bionomics» филиала УГНТУ в г. Стерлитамак.

Ребята, которые занимаются здесь - инициативные неравнодушные студенты, которых объединила важная миссия: формирование правильного экомышления подрастающего поколения.

Команда активистов занимается экологическим просвещением детей и молодежи, проводит мероприятия, направленные на формирование экологической культуры и здорового образа жизни. Кроме того, студенты «Bionomics» дважды приглашались на экологические слеты «зеленых» вузов России в Москве, где они обсуждали актуальные экологические проблемы, делились опытом и полезной информацией на конференциях, выставках, круглых столах, фестивалях и дармарках.

Ассоциация «зеленых» вузов России – это общероссийское молодежное экологическое объединение студенческих команд, учрежденное в 2017 году в рамках федеральной партнерской программы «Зеленые вузы России», которую реализуют всероссийское зеленое Движение ЭКА и Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА». На данный момент в Ассоциацию входят команды 123 вузов, в числе которых и «Bionomics».

«Сейчас участники эко-клуба проходят квест, его успешное прохождение позволит вновь получить приглашение на слёт «зелёных» вузов. Мы верим в наших ребят и гордимся ими! Внедряя подобные экологические практики, сотрудники и студенты делают реальные шаги для сохранения природных ресурсов и развития экологического мышления, способствуя тем самым системной работе по экологизации вуза», – отметил заместитель директора по учебной и воспитательной работе филиала УГНТУ в г. Стерлитамак Евгений Боев.

«Bionomics» активно участвует во всех мероприятиях Ассоциации «зеленых» вузов России и ведет не только просветительскую, но и практическую деятельность. За полтора года существования эко-клуба, ребята участвовали в очистке берегов рек, сажали деревья, помогали в приюте для помощи животным. А также организовывали сбор макулатуры, пластиковых крышек, зубных щеток и батареек как в стенах университета, так и в школах.

В новом учебном году ребята, вдохновившись свежими идеями и планами, продолжают свою работу: для школьников проведены экоуроки и экологические игры, а для студентов филиала – занимательный эко-квиз. Они уверены, что только совместными действиями можно изменить экологический след человечества и внедрить правильный образ жизни.