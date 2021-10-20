Появились шокирующие кадры с места, где в колодце нашли труп 50-летней уфимки

Фото: СУСК РФ

Появились жуткие кадры с места, где в забетонированном колодце нашли тело 50-летней инструктора автошколы. На видео, опубликованном Следственным комитетом, спасатели с помощью лебедки и веревки вытягивают тело погибшей из колодца, а до этого им пришлось кропотливо разбивать полуметровый слой полузастывшего цемента, чтобы добраться до тела.

Пропавшую Оксану Пугачеву разыскивали три недели

Напомним, эта шокирующая история началась с того, что 27 сентября в полицию с заявлением о пропаже супруги обратился 44-летний уфимец. Он объяснил, что жена уехала на базу отдыха к подругам и не вернулась домой. Уже вскоре стало понятно, что в истории исчезновения женщины есть криминальный след.

В итоге выяснилось, что Оксану Пугачеву задушил собственный муж во время ссоры из-за денег, после чего сбросил труп в колодец на дачном участке, засыпал гравием и сухим цементом и залил водой. После этого мужчина активно участвовал в поисках жены и изображал искреннее горе по поводу ее пропажи. Сейчас уфимцу предъявлено обвинение в убийстве, расследование уголовного дела продолжается.