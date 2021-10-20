В Уфе открыли Дом молодежи «Йэшлек Хаус»

Хабиров отметил, что новые проекты и будущее молодежи во многом зависят от лидеров молодежных движений – волонтеров, блогеров, КВН-щиков.

Накануне в столице Башкирии открыли Дом молодежи. Находится «Йэшлек Хаус» в историческом центре города, на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина. Об этом в социальных сетях написал Радий Хабиров.

- Я обещал это сделать и сдержал свое слово. У молодежи Башкортостана теперь есть свой дом. Назвали мы его «Йэшлек Хаус», - сказал глава региона.

Он поручил Яне Гайдук, председателю Госкомитета РБ по молодежной политике «наполнить эти стены содержанием, интересными, нужными для республики идеями и проектами».

Хабиров отметил, что новые проекты и будущее молодежи во многом зависят от лидеров молодежных движений – волонтеров, блогеров, КВН-щиков.

- У нас яркая, творческая, сильная молодежь. Творите, дерзайте, мы поможем и поддержим, - подытожил Хабиров.