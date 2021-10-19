Тимур Хакимов: «ТПП РБ присоединяется к развитию сертификации по стандартам FSC»

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан вступила в члены FSC России. Сертификат вручил президенту ТПП РБ Тимуру Хакимову председатель Координационного совета FSC России Юрий Паутов в рамках форума развития ответственного лесопользования в России (FSC-Форум) — 2021.

Палата стала членом FSC России и становится консультантом сертификации по стандартам FSC, которые охватывают как цепочки поставок продукции, так и лесоуправление в целом. Кроме того, ТПП РБ планирует стать членом FSC International, чтобы продвигать интересы России и отечественных компаний на международном уровне.

«Вопрос сертификации в этой отрасли назрел. Рынок поставок сегодня ограничен Средней Азией и Китаем, а внедрение сертификации FSC позволяет выйти на рынки Европы с изделиями из древесины, произведенными в Башкортостане. В ближайшее время Китай вводит ограничения и будет закупать лес или производные только у предприятий с сертификатом FSC», - рассказал Тимур Хакимов.

В 2021 году ТПП РБ выдала предприятиям-экспортерам лесной и деревообрабатывающей промышленности Башкортостан более 880 сертификатов о происхождении товаров. Экспорт осуществлялся в следующие страны: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Грузия, Вьетнам, Камбоджи, Монголия, Китай, Египет, Турция, Германия.

«Развитие сертификации FSC в регионах помогает распространять принципы ответственного управления лесами, которое способствует сохранению биологического разнообразия в лесах и большему учету социальных интересов местных жителей и сотрудников лесопромышленных предприятий. Для компаний Башкирии, которые хотят выходить на европейские экологически чувствительные рынки сертификация открывает новые перспективы развития и сбыта», - сказал Николай Шматков, директор FSC России.Теперь сотрудники Палаты будут способствовать тому, чтобы лесопромышленные компании Башкирии успешно проходили аудиты у органов по сертифкации и получали международные сертификаты FSC. Предприниматели смогут получить помощь экспертов ТПП РБ на любых этапах работы: от подготовки к сертификации до реализации продукции на международных рынках.

Справка: FSC (Forest Stewardship Council® , Лесной попечительский совет) — международная некоммерческая неправительственная организация, которая продвигает экологически ответственное, социально выгодное и экономически жизнеспособное управление лесами. FSC в России представляет Ассоциация «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (АНРГ).

Международная схема лесной сертификации FSC ставит целью легальность лесозаготовки и соблюдение высоких экологических и социальных стандартов.

FSC работает в мире уже более 25 лет и более 20 лет в России. Общая площадь FSC-сертифицированных лесов в мире составляет более 200 млн. га, в России в настоящий момент составляет более 60 млн. га, по этому показателю наша страна находится на первом месте в мире.