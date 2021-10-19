Где все это время находился активист - неизвестно

В Уфе завершились поиски активиста Ильгама Янбердина. В региональном следственном комитете уточнили, что мужчину нашли живым – а где, при каких обстоятельствах и где он пропадал столько времени, в ведомстве уточнять не стали.

Напомним, что Ильгама Янбердина разыскивали с 11 октября. Его супруга сообщила, что муж собирался пойти на флешмоб в защиту памятника Салавату Юлаеву, но на мероприятии так и не появился. В воскресенье его вещи и мобильный телефон были найдены в лесу неподалеку от дома, где жил активист, в Инорсе. Позже СК Башкирии начал проверку по факту его исчезновения.