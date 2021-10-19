Радий Хабиров объявил о новых антиковидных ограничениях для непривитых граждан

За исполнением антиковидных ограничений Хабиров пообещал следить "предельно жестко"

Радий Хабиров снова внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Согласно новым правкам, уже с 25 октября без сертификата о завершенной вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе, гражданам старше 18 лет нельзя будет посещать розничные рынки (за исключением продовольственных и сельскохозяйственных). С 1 же декабря без таких документов не заселят в санатории и профилактории, пансионаты и дома отдыха.

Напомним, что сейчас действуют строгие антиковидные ограничения для непривитых граждан почти во всех общественных заведениях – в торговых центрах, библиотеках, музеях, концертных залах, салонах красоты, бассейнах и фитнес-клубах, саунах и банях, кафе и ресторанах, где более 50 посадочных мест, а также в междугороднем транспорте. Помимо справок и сертификатов горожане должны иметь при себе паспорт и предъявить его по требованию уполномоченных должностных лиц.