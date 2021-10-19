В Минтрансе Башкирии предупредили, что будут дважды проверять у пассажиров справки о вакцинации

Фото: Минтранс РБ

В Минтрансе Башкирии предупредили, что в междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» у пассажиров дважды будут проверять наличие сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние 6 месяцев ковиде. Отрицательный ПЦР-тест пока тоже действует, но только до 27 октября. Первый раз предъявить документы потребуют при покупке билетов, второй – во время посадки в автобус. При этом проехать по чужому или поддельному сертификату тоже не выйдет. Сотрудники автовокзалов получили программы для считывания QR-кодов.

Как отметили в ведомстве, большинство пассажиров с пониманием относятся к новым требованиям.

- Большинство тех, для кого просьба предъявить дополнительные документы становятся неожиданностью – это приезжие из других регионов и люди пожилого возраста из отдаленных уголков республики. Выявляются и ярые противники вакцинации, с которыми проводятся профилактические беседы, - уточнили в Минтрансе республики.

Сейчас за исполнением антиковидных требований строго следят сотрудники Роспотребнадзора и полиции, которые регулярно устраивают рейды на автовокзалах.

Напомним, на днях в Стерлитамаке полицейские вывели из автобуса пенсионерку, которая купила билет и пыталась уехать в Уфу без справки о вакцинации. Инцидент получил широкую огласку, но глава Башкирии подчеркнул, что такие меры – вынужденные, а полицейские исполняют свои прямые обязанности.