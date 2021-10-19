В Башкирии закрыли еще один торговый центр из-за нарушения антиковидных правил

Фото: Сергей Крамсков

В Башкирии закрыли еще один торговый центр из-за нарушений антиковидных требований. Речь идет о ТСК «Вокзальный» в Стерлитамаке, где во время проверки обнаружилось, что на входе нет охраны и вообще никого, кто бы измерял у посетителей температуру и проверял наличие сертификата о вакцинации. Прибор для дезинфекции воздуха в ТК также отсутствовал, так что спасаться от вируса посетителям предлагалось только одним флакончиком антисептика. Сама хозяйка торгового комплекса пыталась оправдаться, что термометр еще не успели доставить, а охранник-вахтер попросту сбежал в неизвестном направлении.

В итоге по результатам проверки был составлен протокол, а деятельность ТСК приостановлена. Сейчас материалы проверки будут направлены в суд, где в течение недели решится дальнейшая судьба торгового комплекса, а его владельцу грозит административная ответственность.

Напомним, ранее с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и полиции пришли в ишимбайский торговый центр «Палуба». Выяснилось, что там охранники не проводили термометрию и не спрашивали никаких справок о вакцинации или перенесенном ковиде, а также игнорировали ношение масок. В итоге «Палубу» закрыли до устранения нарушений.