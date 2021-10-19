В заведении в центре Уфы две девушки устроили драку из-за парня

Пресс-служба Росгвардии сообщила о драке в центре Уфы. По предоставленный данным, в три часа ночи 19 октября из заведения, расположенного на улице Кирова, поступил сигнал «тревога».

Когда росгвардейцы прибыли на место происшествия, то увидели на входе двух девушек, выяснявших отношениях на кулаках. Как позже стало известно, драка произошла после ссоры.

Причиной конфликта стал парень, который был объектом вожделения сразу двух дам. Сам же виновник конфликта покинул место происшествия. Обеих девушек 20 и 21 лет передали сотрудникам полиции.