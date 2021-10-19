Башкирия попала в список регионов с напряженной ситуацией с коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня, 19 октября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что Башкирия попала в число регионов, где зарегистрирована напряженная ситуация с коронавирусом.

В списке также, с его слов, значится Татарстан, Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Ивановская и Тюменская области.

– Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряженную ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан, – цитирует главу ведомства ТАСС.

В то же время он отметил, что Башкирия находятся в числе регионов, где за последнюю неделю наблюдается увеличение количества привившихся граждан.

– Мы видим в последнюю неделю увеличение количества пациентов. Хотел отметить, что 55 регионов дают нам сегодня хорошие темпы, прирост. Отметить хотел Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Севастополь, Брянскую область, Липецкую, Ямало-Ненецкий АО, Воронежскую область, Удмуртию, Рязанскую область и Башкортостан, - заявил он.