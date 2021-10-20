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Общество20 октября 2021 7:31

В Уфе пожилой человек застрял в заборе

Чтобы его вызволить, понадобилась помощь спасателей
Источник:kp.ru
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Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

В Управлении по гражданской защите в Уфе сообщили, что житель столицы застрял в заборе. Чтобы помочь потерпевшему, пришлось вызвать команду спасателей.

Как выяснилось, на помощь позвал друг пострадавшего, который рассказал, что у того застряла в заборе нога. Некоторые время они пытались выбраться сами, но попытки так и не принесли плодов.

Вызволить застрявшую конечность удалось только при помощи гидравлического инструмента. Пожилого человека транспортировали после освобождения до машины скорой помощи, где ему помогли медики.

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Пожилой уфимец застрял в заборе
Пожилой уфимец застрял в заборе