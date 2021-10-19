Сын депутата из Башкирии, сбивший на перекрестке подростка, предстанет перед судом

Герман Ханмурзин - известный в Башкирии спидвеист

В Салавате сын депутата, который сбил на большой скорости 17-летнего подростка, предстанет перед судом. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, расследование уголовного дела уже завершено, но сам Герман Ханмурзин так своей вины и не признал.

- В настоящее время обвинительное заключение по уголовному дел утверждено, после вручения его копии обвиняемому, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

По странной случайности на месте аварии не работали камеры уличного видеонаблюдения

Напомним, все произошло вечером 9 апреля в Салавате. 17-летний Вильдан Д. провожал после салюта свою девушку, когда на перекрестке на большой скорости его сбила черная иномарка, за рулем которой находился 19-летний сын местного депутата и знаменитый гонщик Герман Ханмурзин. От удара парень отлетел на несколько метров и ударился головой. Месяц Вильдан пробыл в коме, но все же смог прийти в сознание и пойти на поправку. В отношении Ханмурзина-младшего следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». На время следствия парня отправили не в СИЗО, а домой с ограничением свободы, из-за чего многие горожане решили, что отец подсуетился и обеспечил сыну комфортные условия. Сам же Ханмурзин-старший от общения с журналистами отказался.