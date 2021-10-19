В Уфе из-за ремонта перекроют участок улицы Ухтомского

ГИБДД Уфы

В ГИБДД по Уфе сегодня, 19 октября, опубликовали сообщение о запланированном перекрытии участка дороги по улице Ухтомского. По предоставленной информации, ограничение движения запланировано на период с 20 по 23 октября.

В ведомстве уточнили, что планируется полностью перекрыть дорогу на участке от улицы Правды до улицы Магистральной из-за ремонта асфальтобетонного покрытия.

Уфимцев и гостей столицы предупредили, что на этом участке изменится схема движения общественного транспорта, и попросили отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.