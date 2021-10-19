Прокуратура обвинила экс-чиновника администрации Уфимского района в использовании поддельного диплома

В отношении экс-чиновника Уфимского района возбуждено уголовное дело по подозрению в приобретении, хранении в целях использования, использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

По информации ведомства, установлено, что в 2019 году назначенный заместитель начальника юридического отдела управления правового обеспечения и земельных отношений представил для получения должности подложный диплом Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет».

В результате он исполнял обязанности главного архитектора администрации Уфимского района. После того, как началась проверка чиновник уволился по собственному желанию.