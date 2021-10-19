В Башкирии осудили 28-летнего мужчину за пьяное смертельное ДТП

Прокуратура Башкирии сообщили, что в Иглинском межрайонном суде вынесли приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Суд установил, что в марте 2021 года обвиняемый вечером сел за руль в пьяном состоянии. На 25 км дороги Иглино – Красный Восход он выехал на встречную полосу и сбил пожилого велосипедиста.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных повреждений. Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять автомобилем на три года. Также он должен заплатить семье погибшего 900 тыс. руб.