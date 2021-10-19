В МЧС по Башкирии предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололедице

Сегодня, 19 октября, спасатели МЧС предупредили жителей республики о резком ухудшении погоды. По данным ведомства, уже вечером ожидаются порывы ветра до 18 м/с, мокрый снег и гололед.

В МЧС сообщили, что днем по юго-востоку республики будет дождь, переходящий в мокрый снег, гололедицу пообещали на отдельных участках дорог. Ночью придет северо-западный ветер 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +2,+7°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 1-2км.