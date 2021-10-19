В Уфе повысят стоимость проезда на двух автобусных маршрутах

Уфимская администрация сообщила о повышении стоимости проезда на двух городских маршрутах. Со ссылкой на перевозчика, директора ООО «ПАН АВТО» Александра Пудовина сообщается, что изменения коснутся маршрута № 227 и № 285.

Известно, что стоимость проезда на этих маршрутах вырастет с 18 ноября. Проехать по маршруту № 227 «Уфимский ДОК - ТСК «Пушкинский» и № 285 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский - музей им. М.В.Нестерова» можно будет, заплатив 30 рублей. Изменения также коснутся оплаты по карте «Алга».