За сутки в Башкирии от коронавируса погибли 35 человек, заболели еще 664

Администрация главы Башкирии сообщила о текущей ситуации с COVID-19. Согласно предоставленным данным, по состоянию на 11:00 19 октября в регионе с начала пандемии подтвердили 78 137 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки число заболевших выросло на 664 человека.

Возросло также и количество погибших – за сутки на 35 человек. Всего число жертв достигло 2 195 человек. Выздоровели 67 571 человек, 458 – за последние сутки.

Первый компонент вакцины получили – 1 457 073 человека, второй компонент вакцины получили – 1 263 998 человек.