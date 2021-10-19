Жителей Башкирии могут обязать предъявлять паспорт вместе с сертификатом о вакцинации

В Башкирии подготовили законопроект, согласно которому жители республики будут должны при посещении торговых центров, парикмахерских, фитнес-клубов, салонов красоты, спортзалов, бассейнов и так далее предъявлять не только сертификат о вакцинации или справку о наличии перенесенного COVID-19, но и паспорт.

Согласно сообщению телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», в настоящий момент документ уже подготовили в региональном Белом доме и ожидает подписи.

Напомним, что 18 октября в Башкирии вступил в силу третий пакет антиковидных ограничений, который коснулся непривитых от коронавируса граждан. Согласно закону, подписанному главой республики Радием Хабировым, теперь попасть в салоны красоты, сауны, бани, бассейны, кафе, рестораны и торговые центры нельзя без справки о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев заболевании коронавирусом.