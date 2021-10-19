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Общество19 октября 2021 9:09

В Башкирии сторож упал в котлован и не смог оттуда выбраться

Мужчине понадобилась помощь спасателей и медиков
Источник:kp.ru
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Фото: госкомитет по ЧС

Фото: госкомитет по ЧС

Госкомитет по ЧС передает, что в башкирском Белорецке спасатели помогли упавшему в котлован мужчине. По информации ведомства, сообщение о ЧП поступило к ним сегодня, 19 октября.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел на улице Блюхера. Пострадавший упал в котлован и не смог выбраться самостоятельно. Чтобы ему помочь, понадобилась первая помощи, после чего мужчину эвакуировали и передали медикам.

Как выяснилось, в беду попал 60-летний сторож, который упал в пятиметровую яму во время обхода.