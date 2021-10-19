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Общество19 октября 2021 20:02

В Башкирии в аварии пострадала мама и ее две дочери

Авария произошла накануне в Салавата
Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что 18 октября в Салавате произошла авария, в результате которой пострадала 35-летняя местная жительница и ее две дочери 10 и 13 лет.

Предварительно известно, что столкновение произошло на пересечении улиц Калинина и Островского. По информации ведомства, молодая мама ехала вместе с дочерьми за рулем автомобиля Hyundai Solaris, и во время поворота налево не уступила дорогу встречному Chevrolet Lacetti.

В результате произошедшего ее вместе с девочками госпитализировали с травмами. В настоящий момент идет разбирательство случившегося.