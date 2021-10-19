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Общество19 октября 2021 8:32

Замом мэра Уфы по экономическим вопросам назначили Рустама Галеева

Об этом объявил на совещании мэр Уфы
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Мэр Уфы Сергей Греков сегодня, 19 октября, на оперативном совещании администрации столицы сообщил о новых кадровых перестановках. По его словам, заместителем главы по экономическим вопросам стал Рустам Галеев.

– Этот блок у нас очень важный. Предстоит большая работа в преддверии 450-летия Уфы. Перед нами стоят много целей и задач, которые необходимо выполнять, — прокомментировал Греков назначение.

Рустаму Галееву сейчас 38 лет, он родился в Туймазинском районе, получил образование по специальности «Финансы и кредит» в Башкирском государственном аграрном университете. Работал в компании ПАО «Газпром», в Центре поддержки предпринимательства Фонда развития и поддержки малого бизнеса. С апреля 2019 года занимал кресло генерального директора АО «Региональная лизинговая компания РБ».