Судебные приставы отправили жителя Башкирии на кладбище за неуплату алиментов

На сегодняшний день алиментщик приступил к уборке территории.

Житель Благоварского района Башкирии будет обязан отработать 100 часов на сельском кладбище за неуплату алиментов, сообщили судебные приставы.

Мужчина уклонялся от алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка – деньги он отправлял редко, официально нигде не работал. Сумма долга превысила 300 тысяч рублей.

Приставы составили протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей», а судья вынес решение, что злостный неплательщик алиментов обязан отработать 100 часов.

Приставы вместе с сельсоветом нашли место для отбывания наказания – сельское кладбище. На сегодняшний день алиментщик приступил к уборке территории.